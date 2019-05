Meer vrijheid voor Ermelose recreatieondernemers door ‘soepele’ wetgeving

De vraag tot meer ‘soepelheid’ leefde volgens wethouder Laurens Klappe al langer bij de recreatieondernemers. Tot hun frustratie staan de huidige starre en soms pietluttige regels in de bestemmingsplannen innovatie vaak in de weg. En dat is jammer in een gemeente waarin recreatie een belangrijke bron van inkomsten voor velen is. ,,We wilden graag aan de wens tegemoet komen, zonder dat we alle teugels laten vieren’’, aldus Klappe, die graag een voorbeeldje geeft waar ondernemers tegen aanlopen. ,,Er is bijvoorbeeld steeds meer vraag naar familieweekenden, dus wil je graag grotere huisjes of huisjes aan elkaar kunnen schakelen. Huidige regelgeving staat dat in de weg.’’