Meeste Veluwse gemeenten zien helemaal niets in vuurwerkgebod

Onderzoe­ker: rasters en snelheids­ver­la­ging kansrijk voor terugdrin­gen wildaanrij­din­gen N310

23 november De meest effectieve manier om het aantal wildaanrijdingen op de N310 tussen Nunspeet en Elspeet terug te dringen, is het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur. Dat betoogt onderzoeker en ecoloog Edgar van der Grift van de universiteit in Wageningen.