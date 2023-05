Meiden in actie voor eigen ontmoetingsplek: ‘Er moet wat komen voor jongeren in Elspeet’

Een waterpark zal er niet komen, maar een skatebaan moet te doen zijn. Dat is de overtuiging van zes meiden uit Elspeet. Omdat er niets voor hen te doen is, zijn ze in actie gekomen. ,,We kunnen nergens heen. Dus blijven we altijd gewoon thuis…’’