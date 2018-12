Meisje (11) bedreigd door automobilist in Hattem

Voormalige sanatorium op ‘drugsland­goed’ in Nunspeet mag worden gesloopt

16:00 Het voormalige sanatorium op Landgoed Erica in Nunspeet, dat in 2007 in vlammen opging, wordt van de gemeentelijke monumentenlijst geschrapt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op advies van de lokale monumentencommissie. Het gevolg is dat het pand, dat al bijna twintig jaar leegstaat, mag worden gesloopt. De nabijgelegen directeursvilla blijft wel een gemeentelijk monument.