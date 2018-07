Meisje (4) uit 't Harde op fiets bekogeld met stenen en raakt gewond

Volgens Pap rende de dader snel het bos in en verdween. Hij droeg een zwart shirt en een groene broek, had donker haar en was een jaar of 10 oud. ‘Mocht u denken te weten wie het is, dan mag u een bericht sturen’, schrijft de vader.

Pap twijfelt nog of hij aangifte doet bij de politie. ,,We willen eigenlijk liever eerst met de jongen en zijn ouders praten. Denk dat die jongen misschien ook wel geschrokken is, maar moet toch even verteld worden dat dit soort dingen levensgevaarlijk is. Voor hetzelfde geld was ze met haar hoofd op zo’n losse steen komen te vallen in plaats van klinkers. Wat was er dan gebeurd? Dus we zitten nog in twijfel of we aangifte doen.”