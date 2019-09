Melding van wolven tussen Apeldoorn en Elspeet kan kloppen

‘Tot nu toe 900 meldingen’

Meldpunt Wolven in Nederland is volgens Lelieveld de enige plek waar alle meldingen bij elkaar komen. ,,En waar meldingen worden gevalideerd en eventueel gerapporteerd richting overheden.’’ Lelieveld meldt dat het totaal aantal meldingen in 2019 inmiddels ligt op 900. ,,Gemiddeld krijgen wij tussen 2.000 en 2.500 meldingen per jaar, waarvan een heel groot deel geen bewijsmateriaal heeft. Een ander omvangrijk deel betreft, op basis van meegestuurd bewijs, geen wolf. Het is belangrijk om te bedenken dat mensen heel graag iets leuks willen zien in wat ze zien. Veel pootafdrukken van honden of drollen van vossen worden doorgegeven als wolvensporen. Begrijpelijk, ook. De verschillen in kenmerken zijn subtiel.’’