Menno Tanis uit Harderwijk rijdt op een vuurrood ‘bedankje’ aan de brandweer van ‘9-11’

Wethouder in verlegen­heid na commotie over flexwonin­gen in gemeente Oldebroek

De ophef over aangekondigde ‘flexwoningen’ in de gemeente Oldebroek, brengt wethouder Ben Engberts (SGP) zwaar in verlegenheid. Tegenover de gemeenteraad ging hij gisteravond door het stof voor gebrekkige communicatie. Na klachten over de mate van ‘draagvlak’ die er volgens de gemeente is, kwam hij bovendien met een ontboezeming: de gemeente had het draagvlak gemeld waarvan ze zelf ‘verwacht’ dat het er is.

23 juni