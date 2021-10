Mest lekkende bio-energiecentrale van Jan Bakker en waterschap in Harderwijk vraagt faillissement aan

video Overvaller met mes springt over de balie bij tankstati­on in Harderwijk: ‘Maak de kassalade open, geef het geld’

15 oktober Met een groot mes in de hand stormt de overvaller naar binnen bij het tankstation in Harderwijk. Hij stapt in diezelfde vaart over de toonbank en met een paar vegen over het touchscreen van de computer springt de kassalade open. Met het papiergeld springt hij weer de balie over en weg is hij. Nog geen halve minuut is verstreken.