Met angst en beven gaan ze op door branden geteisterde camping in Epe het weekend tegemoet

Jongeren­wer­ker Robert uit Elburg is dyslec­tisch, maar schrijft wel een boek (over seksuali­teit en naaktfoto’s)

Robert Pruis is in Elburg bekend als jongerenwerker. In het centrum van de stad kunnen tieners na school al jaren terecht bij @Robert’s. Van jongs af aan had hij een droom: een boek schrijven. Hoewel Pruis dyslectisch is, is dat gelukt: vanaf 2 december is Naakte keuzes te koop. „Een leerzaam én vermakelijk boek voor tieners over het thema seksualiteit.”

1 december