Met de hele klas het vliegtuig in, dankzij Mr. Freedom en zijn ‘vette’ veteranenvlog

Ouders en kinderen willen een trapveldje in het Waterfront in Harderwijk

19:30 Dat de boodschap maar duidelijk is: de kinderen in het Waterfront willen gewoon ergens kunnen spelen. Want voetballen op een parkeerhofje of steppen tussen de auto's, daar is niks aan. En ook nog 's gevaarlijk. Daarom stonden ze vanmiddag met z'n allen op de nog kale vlakte, vlakbij het stadhuis.