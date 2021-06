Met de rentree van Viktor Brodd willen tafeltennissers Smash’70 weer een gooi doen naar de landstitel

Brodd (30) heeft aangegeven dat hij graag weer aan de Eierdijk wil spelen, zeker met het fanatieke publiek dat hem een steun in de rug kan geven. De Zweed gaat het spelen in Nederland combineren met de competitie in eigen land, waar hij met Söderhamns dit jaar de landstitel veroverde. Het laatste jaar was hij actief in de Duitse Bundesliga.

Ongekend succes

Het eerste avontuur van Brodd in Hattem was een onverwacht en ongekend succes. De Zweed verloor in het hele seizoen maar twee partijen en won twee duels in de finale tegen Taverzo. ,,Het is een jongen die de club kent, de sfeer kent. Sinds hij bij ons heeft gespeeld hebben we altijd contact gehouden, en daar is dit uitgekomen. We hebben nu een team met een grote regionale band en een echte versterking’’, beseft speler-coach Gerben Last.