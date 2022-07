Met dit nieuwe spel in Harderwijk kun je straks ‘lekker smijten’, zeggen prijswinnaars Robbert en Tom

Postume erkenning voor in Elspeet vermoorde verzets­held Herman Steentjes: grafmonu­ment

Hij was ontegenzeggelijk een vergeten verzetsstrijder. Met de nadruk op wás. Want nu krijgt hij postuum alsnog de erkenning die hem toekomt. Zijn graf in Elspeet is aangemerkt als oorlogsgraf en de Oorlogsgravenstichting plaatst er op 20 juli een nieuw grafmonument. Zijn naam: Harmanus Nadus Steentjes, roepnaam Herman.

