Met eindmusical het theater in, het kan in Veluvine

Met of zonder publiek, de show must go on. Daarom biedt cultureel podium Veluvine Nunspeetse leerlingen een waardig afscheid van hun lagere schoolperiode. Waar kun je dit beter vieren dan in het theater, zegt manager Kilian Kluinhaar. Daartoe heeft Veluvine alle scholen een flyer toegestuurd. ‘Door de 1,5 meter maatregelen kampen veel scholen met ruimtegebrek waardoor het niet mogelijk is de musical live op eigen locatie op te voeren of de opgenomen musicalfilm te vertonen aan het publiek. Om hier een oplossing voor te bieden, stelt Veluvine aan scholen uit gemeente Nunspeet haar grote theaterzaal kosteloos ter beschikking’, stelt het theater in een persbericht.