Met Hans van Zetten op stap naar het hart van de democratie

Het idee komt uit de koker van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe en is gericht aan alle inwoners in van de Noordwest-Veluwe. In het Tweede Kamergebouw worden de deelnemers ontvangen door liberale parlementsleden waaronder Helma Lodders uit Zeewolde. Een kort debat volgt, waarbij kritische vragen meer dan welkom zijn. Daarna volgt een rondleiding door het parlementsgebouw en de vergaderzaal.

Stem laten horen

Deelnemers reizen met eigen OV-kaart per trein naar Den Haag. Opstappen kan in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo of Putten. Vanaf Amersfoort gaat de reis onder leiding van Van Zetten gezamenlijk naar Den Haag. Het verblijf in het Parlementsgebouw duurt een uurtje of twee, daarna gaat ieder zijns weegs. ,,We proberen hiermee burgers meer bij de politiek te betrekken’’, zegt Van Zetten. ,,Dat ze straks letterlijk hun stem laten horen. Voor veel mensen is de Haagse politiek vaak een ver van mijn bed show. Terwijl het in werkelijkheid juist zo tastbaar en dichtbij is.”

Respect