Met Harold Zoet uit Wezep als formateur zoekt Heerde naar nieuwe coalitie

Drie grootste partijen in Heerde bekijken coalitie: ‘Koopzondag is nog niet besproken’

De plannen voor een koopzondag in Heerde blijven in de ijskast liggen, zo lijkt het. De partijen Gemeentebelang Boerenpartij (GBP), CDA en ChristenUnie-SGP koersen af op een nieuwe coalitie. Gezien die samenstelling is het zo goed als uitgesloten dat de winkels ook op zondag open gaan. ,,Maar het collegeprogramma is nog niet geschreven, hè...”

7 april