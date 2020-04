Met het Bevrijdingsjournaal van Peter wordt 75 jaar vrijheid in Putten tóch herdacht

De Puttense tv-maker Peter Brinkman vindt het maar niks dat 75 jaar bevrijding niet gevierd kan worden in zijn dorp. Met steun van de gemeente en Putten Herdenkt maakt hij nu een Bevrijdingsjournaal, korte nieuwsitems rond de oorspronkelijk geplande activiteiten. ,,Vrijheid is juist nu een groot thema.’’

Waarom wilde je dit doen?

,,Tja, net als zoveel mensen zit ik op dit moment zonder werk. Ik maak met mijn bedrijf KarakterTV video’s voor ministeries en andere instellingen, maar dat ligt nu allemaal op zijn gat. Ik zou op 5 mei optreden met mijn bandje, maar ook dat ging niet door. Ik bedacht: hoe kunnen we toch aandacht aan de bevrijding schenken? Zeker in deze tijden van onvrijheid die we momenteel met zijn allen ervaren. Dat thema staat centraal in de Bevrijdingsjournaals.”

Wat krijgen we te zien?

,,Acht korte items van ongeveer een minuut en een grote uitzending van een half uur op 5 mei. Die korte bulletins kunnen van alles zijn, mits ze maar met de bevrijding te maken hebben. Er staan er al twee online, over het presenteren van de speciale Puttense bevrijdingsvlag en eentje over de tompouces gemaakt Bakkerij van Looijengoed. Eerstvolgende item is over een sobere plechtigheid bij het monument aan de Voorthuizerstraat op 18 april.’’

En de lange uitzending?

,,Dat is een compilatie van die filmpjes, aangevuld met een interview met onze historicus Evert de Graaf èn korte interviews met de ‘bevrijders’ van dit moment. De mensen die nu de boel draaiende houden, zoals de politieagent, de verpleegster maar ook de vakkenvuller in de supermarkt. Wat betekent vrijheid voor hen? Zo hoop ik dat we met elkaar toch een beetje de bevrijding kunnen vieren.’’