Met nieuwe banen en ander hekwerk is de tennisclub in Heerde weer klaar voor de toekomst

In beslag genomen sloep terug bij de eigenaar, onderzoek naar dodelijk ongeval op Nuldernauw duurt voort

16:19 Het onderzoek naar de oorzaak van het noodlottige sloepongeluk op het Nuldernauw is nog in volle gang. De betrokken boot is na onderzoek inmiddels terug bij de eigenaar, Bentfield sloepverhuur.