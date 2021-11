Met potten en pannen door Harderwijkse binnenstad: 'Ik laat mij niet dwingen’

Treinfana­ten uit Ermelo treuren niet om tweede plaats in kijkcijfer­ka­non: ‘We zijn enorm trots’

Ze grepen net naast de titel van beste modelspoorbouwers van Nederland, maar teleurgesteld is Team Roze uit Ermelo allerminst. „We zijn enorm trots dat we hebben laten zien hoe veelzijdig deze zogenaamd ‘stoffige’ hobby kan zijn”, zegt teamleider Ellen Domburg over haar avontuur in kijkcijferkanon De Grote Kleine Treinencompetitie, waarvan woensdagavond de finale werd uitgezonden.

