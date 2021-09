Met tegel tegen zinloos geweld in Elburg blijft Michiel Schut altijd dichtbij

Nijkerk moet verder zonder wethouder Aboyaakoub: dit is waarom ze gaat stoppen

24 september Ze kwam in 2006 als eerste moslima in de gemeenteraad, klom negen jaar later op tot wethouder en is sindsdien niet meer weg te denken uit de lokale politiek. Toch moet Nijkerk gaan wennen aan een stadhuis zónder Nadya Aboyaakoub-Akkouh. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart keert ze definitief niet terug op het pluche. ,,Als je deze baan goed wil doen, moet je meer dan honderd procent geven.”