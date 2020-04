Mezen en bloemenvelden moeten eikenprocessierups wegjagen bij Strand Nulde en Bussloo

Hoe een familie­boek­je uitgroeide tot een oorlogs­boek dat zich afspeelt in Oldebroek

14:00 Het begon met een zoektocht naar het leven van zijn oom Frederik van Pijkeren. Politieman en verzetsheld in Oldebroek tijdens oorlogstijd. Uiteindelijk schreef Gerard van Pijkeren (74) een boek van ruim tweehonderd pagina’s, dat verdergaat dan het leven van zijn oom. Met Verzet & Gezag, een geschiedenis van Oldebroek in de Tweede Wereldoorlog gaat hij 75 jaar terug in de tijd.