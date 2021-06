Michael speurde langs een hoop puin met zijn metaaldetector en vond plots een eeuwenoud zwaard

Oplossing voor jaar ellende met verzakken­de tegels in Harderwijk: worteldoek, kwartier­tje werk

8 juni De kinderen van Mustafa Karaaslan in Harderwijk kunnen weer veilig in de eigen tuin spelen. Het gevaar van onder de tegels wegspoelend zand bij hevige regen is nu geweken. ,,Het werk was binnen een kwartier klaar.’’ Ondertussen laat de gemeente de bouwhoogtes van woningen opnieuw inmeten.