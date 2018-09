Michel van der Kroft wint Palingbokaal 2018 met Team NL

Dierenzie­ken­huis Nunspeet: 'geen kattenha­ter actief in dorp'

13:04 Is er in Nunspeet een dierenbeul actief die het heeft voorzien op katten? Bij het Dierenziekenhuis Nunspeet wordt daar sterk aan getwijfeld. ,,Dat beeld hebben wij niet", vertelt een medewerker van de enige dierenartspraktijk in het dorp.