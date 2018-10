Middeleeuwse ijzerwinning staat centraal op archeologiedagen in Epe en Apeldoorn

In eendrachtige samenwerking vliegen de gemeenten Epe en Apeldoorn de Nationale Archeologiedagen aan. Het thema is van zaterdag 12 tot en met 14 oktober de grootschalige middeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe.

Door opgravingen en nieuwe technieken zijn in de afgelopen jaren opmerkelijke gegevens ontdekt over de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning uit klappersteen. De productie van ijzer gebeurde in die tijd op grote schaal, uniek voor Noordwest-Europa. IJzerkuilen en ijzerslakken op de Veluwe zijn daar nu nog zichtbare getuigen van. Wie alles over de middeleeuwse ijzerproductie te weten wil komen, kan op 12 en 13 oktober in Epe terecht en op 14 oktober in Apeldoorn.

Voorproefjes

In Epe werden op 25 augustus en 22 september al voorproefjes gegeven van de 'ijzer-geschiedenis' van de Veluwe. Op het buitenterrein van Veluws museum Hagedoorns Plaatse werd de reizende tentoonstelling 'Wolven en slakken op de Veluwe' geopend en werd gebouwd aan een ijzeroven.

Op vrijdag 12 oktober houdt geoloog Bauke Terpstra een lezing over wolven en slakken in het museum. Hij start zijn verhaal, dat ongeveer twee uur duurt, om 20 uur. De entreeprijs is 2,50 euro.

Tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 13 en zondag 14 oktober kunnen mensen in Epe leren hoe ze op verantwoorde wijze kunnen graven (11 uur). Liefhebbers kunnen naar hartelust mee graven. Ook is dan een ijzeroven te bekijken, die om 20 uur wordt opengebroken om het ruwe ijzer, de wolf, eruit te halen. De gewonnen wolf is op 14 oktober vanaf 13 uur in het Orderbos in Apeldoorn, bij de ijzerslakkenhoop vlakbij sportvereniging AV’34. Daar wordt ijzerwinningsproject ook afgesloten met het smeden met modern ijzer in een vroegmiddeleeuwse smederij. Het Apeldoorns Vertelgenootschap vertelt onderwijl verhalen over het leven van smid in de Middeleeuwen.

Waarde

Bezoekers kunnen tijdens de archeologiedagen ook eigen, zelf gevonden, archeologische voorwerpen meenemen en op waarde laten schatten door een deskundige. Dat kan zaterdag 13 oktober in Epe vanaf 11 uur en zondag 14 oktober vanaf 13 uur in Apeldoorn.