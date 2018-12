‘Mijn honden, neefjes van de wolf, zijn in elk geval doodsbenauwd voor schrikdraad’

De komst van de wolf houdt de gemoederen in elk geval flink bezig. ,,Al een tijdje’’, geeft Ruud van Eijle toe. Hij is voorzitter van Stichting Schapendrift - dat de schaapskooi aan de rand van de Ermelosche Heide beheert. ,,Onze nachtmerrie is dat we op een ochtend een ravage aantreffen, waarbij tien, vijftien schapen zijn gedood.” Toch heeft de stichting besloten om voorlopig geen maatregelen te treffen. ,,We hebben een uitgebreide risico-analyse gedaan en onze inschatting is dat de kans dat er zoiets heftigs gebeurt, erg laag is. Het schaap staat bij wolven die zich permanent vestigen erg laag op de menulijst. En zeker onze soort, het Veluws heideschaap, waar nauwelijks vlees aan zit. Zolang er voldoende wild op de Veluwe rondloopt, hebben we waarschijnlijk niet veel te vrezen.’’