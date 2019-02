Miljoenclaim rond Veluwse muziekschool ‘verdampt’ tot een ton

De claim had betrekking op het betalen van de uitkeringen van de pakweg 40 medewerkers die na het faillissement in oktober 2013 betaald moesten worden. De zes gemeenten - Harderwijk, Ermelo, Nijkerk, Putten, Nunspeet en Oldebroek - hadden zich daarvoor namelijk garant gesteld, nadat de muziekschool zelfstandig werd in 2011. De curator wilde het maximale bedrag van 3.352.000 euro vorderen, maar daar voelden de gemeenten niets voor. De garantieovereenkomst zou juist bedoeld zijn om een faillissement te voorkomen was niet van toepassing in het geval van faillissement. Ook zou de Muziekschool zich in die twee jaar tijd te weinig hebben aangepast aan veranderde omstandigheden.