Miljoenensubsidie voor forellenkweker Emst om van visrestanten visvoer te maken

Harderwijk voelt nattigheid rond verlenging azc

6:30 Harderwijk wil niet opdraaien voor ‘extra’ opvang van asielzoekers zolang elders in Nederland nog ruimte is voor asielplekken. In een pittige brief aan staatssecretaris Broekers-Knol dringt de gemeente aan op een betere verdeling van de vluchtelingen. De gemeenteraad voelt zich ‘bijna buiten spel gezet’.