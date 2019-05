Miljoenentekort brandweer: Noord-Veluwse gemeenten moeten diep in de buidel tasten

Verbouwing Marktplein Nunspeet leidt tot gemengde gevoelens bij onderne­mers

19:00 Het Marktplein in Nunspeet, het kloppende hart van het dorp, kreeg de laatste jaren het verwijt ‘saai’ te zijn. Een verbouwing moest daar verandering in brengen. Is dat ook gelukt? ,,Het is niks en het wordt niks’’, verzucht Masoed Afkhami, eigenaar van restaurant de Keiler.