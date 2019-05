Miljoenenwinst voor St Jansdal na tropenjaar 2017

De lage productie was juist de reden dat het in 2017 zo slecht ging. Door de invoering van het elektronisch patiëntendossier liepen de wachttijden in het St Jansdal zo hoog op, dat patiënten hun heil in Zwolle en Amersfoort gingen zoeken. Toen dat begin 2018 verbeterde, keerden de trouwe Harderwijkse patiënten weer terug. Tegelijk voerde het ziekenhuis volgens financieel directeur Arend Jan Poelarends een efficiencyslag door en werden betere afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Ook de reorganisatie in 2016, waarbij 100 banen verloren gingen, pakt volgens hem nu positief uit op de financiële positie. ,,In de tweede helft van het jaar steeg de productie nog eens extra door het faillissement van MC Zuiderzee. Er kwamen 206.000 mensen op de poli, waarvan ruim 26.000 uit de polder’’, aldus Poelarends. St Jansdal nam dat ziekenhuis nog datzelfde jaar over.