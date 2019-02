Minder autokraken en woninginbraken in Harderwijk, Ermelo en Putten

Jouw regionieuws gemist? Gemist? ‘Wolf’ in Schoonhe­ten en Staatslote­rij verklaart levende Kampenaar dood

10:00 De gemeente Raalte werd afgelopen week opgeschrikt door een Wolf, althans dat werd in eerste instantie gedacht. Een filmpje circuleerde over een dier dat mogelijk bloed van de weg zat te likken bij Schoonheten. Die ‘wolf’ bleek uiteindelijk de Duitse Herder Beer van Ans Spijker. ,,Het was een boterham. Ik kan je de plek zo aanwijzen,’’ aldus de eigenaresse. Dit verhaal was één van de opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Een overzicht van de verhalen van afgelopen week die het teruglezen waard zijn: