Minder hennepkwekerijen ontmanteld: politie komt er niet altijd aan toe

Opvallend is dat er in Limburg per aantal inwoners veruit de meeste kwekerijen werden ontmanteld. Vorig jaar waren dat er 4,5 per tienduizend inwoners. In vergelijking: in Oost-Brabant waren dat er 1,4, Midden-Nederland 1,6 en in Oost-Nederland 2.



Procentueel gezien is het aantal opgerolde kwekerijen in 2018 ten opzichte van 2017 in Oost-Brabant het meeste gedaald. In Oost-Brabant waren dat er namelijk 35,9 procent minder. In Midden-Nederland 24,4 procent. In Oost-Nederland (15,9) en Limburg (6,7) was die procentuele daling een stuk minder.