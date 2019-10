Minder meldingen loverboypraktijken op de Veluwe

Het aantal meldingen van loverboypraktijken in Epe bleef de afgelopen jaren stabiel. De afgelopen drie jaar kwam daar telkens één melding binnen. Opvallend is wel dat Oldebroek en Elburg afgelopen jaar op het lijstje verschenen, vanuit beide gemeenten 1 melding. In 2016 en 2017 kwamen er naast Harderwijk ook meldingen uit Ermelo (3 in 2017 en 1 in 2016) en Putten (1 in 2016 en 1 in 2017) maar in 2018 geen enkele meer.