Minder paden en minder bewegingsvrijheid: dit gaat er veranderen in de Veluwse natuur

Meepraten over afsluiten Veluwse natuur ‘wassen neus’: ‘Er wordt niet naar ons geluisterd’

21 augustus Paden verdwijnen, zandverstuivingen gaan deels op slot, bosparkeerplaatsen worden verplaatst of opgeheven. In de Veluwse natuur gaat de komende jaren een hoop veranderen. Na een zomer vol inspraaksessies presenteert de provincie Gelderland volgende maand haar plannen. Critici slijpen de messen. ,,Inspraak is een wassen neus.’’