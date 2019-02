Minder strenge controles op bungalowparken in Putten

Video Schaaps­kooi Elspeet met keurmerk veilig voor iedereen

16:00 Ter bescherming van de gezondheid van de eigen lammeren en schapen, maar ook van die van bezoekers zijn bij de schaapskudde in Elspeet verschillende maatregelen genomen. Daardoor heeft de eigenaar een keurmerk Zoönosen ontvangen, want het risico op overdragen van ziektes is zeer beperkt. ,,De schaapskooi is veilig te bezoeken.”