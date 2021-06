‘Mini-tornado’ velt elektriciteitsmasten in Oosterwolde: ‘Die waaien echt niet zomaar om’

Veel verwarring tijdens verkeers­exa­men in Heerde door oversteek: ‘Kijk ook naar andere kant!’

18 juni Wachten of toch voorrang nemen? Veel kinderen hebben deze week die keuze tijdens het verkeersexamen moeten maken bij de fietsoversteek nabij Villa Jacoba in Heerde. Volgens de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland is duidelijk geworden dat er wat moet gebeuren: ,,De situatie is zoals het nu is wel onveilig.’’