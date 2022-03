Minifestival ‘Verdragen & Verdraagzaamheid’ in Harderwijk

Paniek in Harderwijk: opeens zijn er ratten in de tuinen. ‘Je kan toch niet zeggen dat het aan ons ligt?’

En weer zit er een rat in de val in de tuin bij Bert en Anja van Santen. Zij laat het graag aan hem over het dode dier er uit te halen. Hop, in een plastic zak, dichtknopen en in de kliko.

30 maart