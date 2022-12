Minimaal achttien verschillende wolven in Nederland: zeker twee nieuwe vrouwtjes op de Veluwe vastgesteld

Wolven die zich in Nederland hebben gevestigd hebben de laatste maanden opvallend vaak vee aangevallen. Dat blijkt uit bevindingen van BIJ12, de organisatie die voor provincies de activiteit van de wolf in Nederland bijhoudt. Zo was de roedel op de Veluwe betrokken bij zeker vier aanvallen op schapen. Op de Veluwe zijn ook twee nieuwe vrouwtjes bevestigd.

Wolven die al in ons land gevestigd zijn hebben de laatste maanden naar verhouding meer vee aangevallen. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12. In de maanden augustus, september en oktober ontving de organisatie 137 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren. Van deze meldingen waren zeker 101 daadwerkelijk veroorzaakt door een wolf. De wolvin op de Veluwe (de eerste in Nederland) greep voor het eerst in twee jaar weer een schaap.

Camerabeelden en uitwerpselen

BIJ12 doet voor provincies onderzoek naar de activiteit van wolven in Nederland en werkt daarvoor onder meer samen met het Wolvenmeldpunt. Op basis van camerabeelden, uitwerpselen, pootafdrukken en DNA-onderzoek worden de bewegingen van de wolf in Nederland in de gaten gehouden.

Op basis van de laatste bevindingen kan worden gesteld dat er minimaal achttien verschillende wolven in Nederland rondlopen. Dat aantal ligt mogelijk hoger simpelweg omdat niet alle wolven worden waargenomen of omdat niet altijd met zekerheid gezegd kan worden dat het bij een melding ook echt om een wolf ging.

Opvallend veel aanvallen

In het rapport wordt gesproken over een opvallend hoog aantal aanvallen op landbouwdieren in de afgelopen periode. Met name gevestigde wolven werden de afgelopen drie maanden vaker vastgesteld bij aanvallen op landbouwhuisdieren dan in andere periodes van het jaar.

Volgens deskundigen kan de toename in aanvallen op vee het gevolg zijn van een grotere voedselbehoefte van de gevestigde roedels. Deze roedels zijn door de komst van jongen deze zomer uitgebreid. Uit DNA-onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de ouders in de roedel op de Noord-Veluwe, GW998f en GW893m, bij zeker vier aanvallen op schapen betrokken zijn geweest.

Gevestigde en zwervende wolven

BIJ12 maakt onderscheid tussen gevestigde en zwervende wolven. Gevestigde wolven zijn de afgelopen maanden of jaren (meermaals) in Nederland in dezelfde regio aangetoond en verblijven er langer dan zes maanden. De roedels op de Veluwe zijn hier een voorbeeld van.

Een zwervende wolf heeft nog geen vast leefgebied gevonden en is nog niet langer dan zes maanden in eenzelfde leefgebied via DNA aangetoond. Op basis van DNA-onderzoek is aangetoond dat er tenminste twee nieuwe wolvinnen op de Veluwe zijn waargenomen. Het gaat om vrouwtjes die de codes GW3012f en GW2668f hebben meegekregen. Van GW3012f is vastgesteld dat zij betrokken was bij aanvallen op schapen in de omgeving van Renkum, Ede en Epe.

Het zijn de vrouwtjes die op zoek gaan naar een nieuw territorium. Of zij zich hier ook vestigen, moet blijken. Mannetjeswolven zwerven net zo lang rond tot zij een partner vinden. Van zwervende wolven is niet altijd gezegd dat zij zich ook in Nederland vestigen. De wolf die in de zomermaanden schapenhouders rond het Kuinderbos in de Noordoostpolder teisterde, is uiteindelijk doorgelopen naar België.

Hartje zomer werd de wolf vastgelegd met een wildcamera in Kuinre, ten westen van het Kuinderbos in Overijssel.

Wolvenplan komt later

Naar verwachting zou er begin 2023 een nieuw Wolvenplan van alle provincies samen komen. Daarin zouden meer maatregelen staan om de wolf in Nederland te kunnen beheren. Met het oog op de recente ontwikkelingen en de maatschappelijke signalen nemen de samenwerkende provincies echter meer tijd voor dit interprovinciaal wolvenplan, zo meldt BIJ12.

De afspraken uit het oude wolvenplan blijven tot die tijd van kracht. Daarin is onder meer opgenomen dat provincies zelf verantwoordelijk zijn voor het beleid rondom de wolf en eventuele landbouwschade veroorzaakt door de wolf moeten vergoeden.

Daarnaast is het niet toegestaan om plekken waar de dieren leven te vernielen. Ook mag de wolf niet worden gedood of gevangen. In extreme gevallen, in het plan ‘probleemsituaties genoemd’, mag hiervan worden afgeweken. Zo mag een wolf gedood worden wanneer deze zonder aanleiding agressief reageert op mensen.

