Minister: ‘Moeten er goed over nadenken of we zoveel pluimvee bovenop elkaar nog wel willen in Nederland’

Bijspijke­ren hard nodig voor scholieren in Ermelo: ‘Klein wonder dat we überhaupt examen kunnen doen’

De leerlingen die nu examen gaan doen voor havo hebben bijna de helft van hun tijd op school in de ‘coronamisère’ gezeten. Ook nu nog dragen ze de naweeën mee, zoals op het Groevenbeek in Ermelo, waar tientallen scholieren zich tijdens hun vakantie nog even laten bijspijkeren op school. We spreken Guus (16) en Naomi (17). Hoe hebben zij hun schooltijd ervaren? Wat hebben ze gemist? En misschien: wat heeft het hun gebracht?

25 april