Minister: ouderenzorg op de Veluwe is een voorbeeld voor Nederland

Zoals ouderenzorg op de Veluwe werkt via het project 'GezondVeluwe', is een voorbeeld voor de rest van Nederland, zegt minister Hugo de Jonge van volksgezondheid.

Hij kwam vandaag zijn programma ‘Langer Thuis’, voor een betere ouderenzorg in Nederland, presenteren in Harderwijk.

340 miljoen

Eerst reed de minister een rondje door Harderwijk op een elektrische fiets, langs een aantal ouderenprojecten. Hij ging onder meer langs bij een bejaarde dame, die nog zelfstandig woont en hij kreeg uitleg van vrijwilligers. Daarna presenteerde De Jonge in het stadhuis zijn plan voor betere ouderenzorg in de toekomst, waarvoor hij in drie jaar tijd 340 miljoen euro uittrekt.

De minister: ,,Tweederde van de 90-plussers in Nederland woont nog zelfstandig. Het aantal ouderen groeit, nu hebben we 1,3 miljoen 75-plussers en in 2030 hebben we 2,1 miljoen 75-plussers. Ouderen kunnen lang thuis blijven wonen als er maar een team van mensen om ze heen staat.''

Binnen 24 uur antwoord

De Jonge: ,,Nu werken mantelzorg, gezondheidszorg, thuiszorg en andere vormen van zorg nog te vaak langs elkaar heen en is hun werk daarom niet altijd effectief. In Harderwijk is sinds 2016 het project 'GezondVeluwe' actief, met onder meer OZO verbindzorg. Omdat ook het ziekenhuis meedoet, is het uniek in Nederland. Ouderen en verschillende zorgpartijen zitten samen op een digitaal platform. Ouderen stellen via internet hun vraag en krijgen binnen 24 uur antwoord en de zorg die ze nodig hebben. We willen in Nederland de ouderenzorg lokaal op elkaar afstemmen. Het team dat om de ouderen heen staat moet dichtbij huis zijn. Per wijk moet de ouderenzorg geregeld zijn. Zo'n platform als 'GezondVeluwe' kan daarin coördineren.’’

Alle ouderen in k aart

Volgens de minister zijn er al best goede zorginitiatieven in Nederland, maar is 'GezondVeluwe' uitzonderlijk omdat ook ziekenhuis St Jansdal deelneemt. Het idee komt zelfs uit de koker van het ziekenhuis in de persoon van Arend Jan Poelarends. De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek en een groot aantal zorgpartijen doen mee. Huisartsen hebben alle ouderen in beeld gebracht, er wonen op de Veluwe tussen 3.000 en 5.000 kwetsbare ouderen zelfstandig. Nu ze in beeld zijn, krijgen ze regelmatig bezoek van een zorgverlener. Op heel korte termijn start het Veluws Ouderen Steunpunt, van waaruit alle ouderenzorg wordt gecoördineerd. Zodra de financiering van dit Ouderen Steunpunt rond is, kan het van start.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) bezoekt de zelfstandig wonende bejaarde Truus van Reenen-van der Heiden in Harderwijk, voorafgaand aan de lancering van het programma Langer Thuis. © ANP Jerry Lampen

Klein verzorgingshuis