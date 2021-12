Minister Schouten moet uitleggen waarom ze het doodtrappen van eenden geen overtreding vindt

Brandende kaars zet stoel, gordijnen én woning Hierden in brand: buurman schiet te hulp

In een woning aan de bosrijke Stobbeweg in Hierden heeft vanavond een kleine brand gewoed. Volgens hulpdiensten ter plaatse hebben kaarsen de brand veroorzaakt. Een omwonende is begonnen met blussen en een vrouw ademde rook in.

6 december