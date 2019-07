Minister Schouten: ‘Zwijnenjagers op de Veluwe geen concurrentie voor wolf’

Natuurbeheerders op de Veluwe hebben vanaf 1 juli 2019 toestemming om biggen van wilde zwijnen af te schieten, zo valt de Partij voor de Dieren op. De partij vreest dat er door het afschot te weinig zwijnen overblijven voor de wolven in het gebied en wilde daarom weten of de jacht geen concurrentie vormt. De minister schrijft in haar antwoord echter dat het afschieten van zwijnen alleen gebeurt om de populatie in toom te houden. Van een belangenconflict tussen wolf en jager is geen sprake.