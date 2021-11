Moederbedrijf Facebook is datareus die enorm datacenter in Zeewolde wil bouwen

Het had anders gemoeten maar datacenter Zeewolde lijkt niet te stuiten

Het mocht er niet over gaan gisteravond in Zeewolde maar toch ging het tussen de regels door over het enorme datacenter waar de gemeenteraad pas in oktober en november echt over gaat praten. De uitkomst daarvan drong zich tijdens de open gedachtenwisseling in The Lux dan ook onontkoombaar op; dat datacenter op Trekkersveld - het grootste van Europa - komt er.

3 september