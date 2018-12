Moeflon heeft geen schijn van kans als wolf zich op de Veluwe vestigt

De moeflon op de Veluwe is ten dode opgeschreven als de wolf zich permanent in dat gebied vestigt. Dat zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. De schaapachtige met de kenmerkende kromme hoorns vlucht van nature immers de bergen in.

,,We weten vanuit Duitsland dat de moeflon hoog op het dieet van de wolf staat’’, zegt Lelieveld. ,,Ze kunnen niet goed rennen en moeten eigenlijk de bergen in vluchten. Het is een wilde schapensoort die er door mensen is neergezet.’’

In Gelderland leven zo’n 275 moeflons. De meeste op de Hoge Veluwe. Het was Anton Kröller zelf die in 1921 het beestje, dat oorspronkelijk op Sardinië en Corsica voorkwam, naar Nederland haalde ‘om de diversiteit aan dieren te vergroten’. In de omgeving van Vierhouten leeft een kudde van veertig à vijftig exemplaren.

Volgens de Nunspeetse afdeling van het CDA heeft de wolf in korte tijd die kudde compleet uitgeroeid: ,,In het gebied Vierhouten - Elspeet was tot zo’n vier maanden geleden een kudde van zo'n veertig moeflons zichtbaar. En nu? Sinds augustus zijn er geen moeflons meer gemeld en worden er wel karkassen gevonden’’, aldus Erik Schipper. Volgens het CDA zijn er zelfs drie wolven actief in het gebied. De partij baseert dat op ‘betrouwbare waarnemingen van faunabeheerders’.

Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland bestrijdt dat laatste. ,,Ik zou niet weten waar ze dat vandaan halen. Hij gelooft ook niet dat de moeflonkudde op de Noord-Veluwe is uitgeroeid. ,,De wolf die er zit, zit daar pas sinds juli. Dat zou wel heel snel zijn.’’

De moeflon heeft kenmerkende gekromde hoorns.

Weliswaar worden er karkassen gevonden, maar die zijn volgens Lelieveld binnen 24 uur compleet vergaan. En dus is niet na te gaan of zo’n dier door een wolf is gedood. Dat is wel na te gaan door wolvenkeutels te analyseren. Wolven in Nederland verzamelt die keutels al wel, maar onderzoekt ze nog niet op haar- of botresten.