Moet snelheid op Voorthuizerstraat Putten 60 of 80 worden?

Dat bleek deze week toen de Puttense politieke partijen discussieerden over de veiligheid op de provinciale wegen in en rond het dorp. Over één ding is iedereen het wel eens: op de Oude Rijksweg (N798) bij de Hoofdlaan is de situatie te gevaarlijk. Er zijn daar de afgelopen jaren twee dodelijke ongelukken geweest. Liefst moet bij de Hoofdlaan een rotonde worden aangelegd, vinden de politieke partijen in Putten. De gemeente Putten gaat daarover in gesprek met de provincie Gelderland.