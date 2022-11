Moeten ook Ermelo en Nunspeet fors meer betalen voor hun gloednieuwe zwembaden?

Hat­to-Heim heeft de beste presenta­tie­gids van Nederland: ‘Het is een echt bewaarnum­mer’

Hatto-Heim heeft de Gulden Gids Award gewonnen, de prijs voor de voetbalclub met de beste presentatiegids van Nederland. Redacteur Stefan Leferink (31) is maar wat trots. ,,Het is een prijs met aanzien in het amateurvoetbal. Ons uitgangspunt is dat de gids de hele vereniging in het zonnetje zet. Schijnbaar is dat goed gelukt.’’

6 november