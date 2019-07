Mogelijk honderden nieuwe grafheuvels ontdekt op de Veluwe

Jonge inbrekers­ben­de pleegde tientallen inbraken

15 juli De rechtbank in Utrecht heeft vandaag het voorarrest van vier jonge Amersfoorters verlengd. De Amersfoorters, drie jongens van 19 jaar oud en een 18-jarige, zouden betrokken zijn bij tientallen inbraken in Amersfoort en omgeving. Bij hun strooptochten waren ze onder andere ook actief in 't Harde. Volgens officier van justitie Cees-Jan Booy vormden de jonge verdachten een criminele organisatie die gericht was op het plegen van inbraken en het verkopen van harddrugs.