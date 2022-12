Mogen de supermarkten in Ermelo volgend jaar open op zondag? Daar heeft het alle schijn van

update Buurman in boxershort weet zijn eigen wagen nog te redden in Wezep: ‘Gelukkig sliepen wij nog niet’

De voorkant van een auto in Wezep is gisteravond laat in brand gevlogen. Ook de voordeur van de woningen is door het vuur beschadigd. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en zoekt naar getuigen.

11 december