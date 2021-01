Mona Keijzer ziet in Putten hoe broos Heinen Delfts Blauw in coronatijd is: ‘Een gelijmd vaasje’

Veluwse ijsbanen zijn klaar voor de vorst, maar zijn wel gebonden aan strikte coronare­gels

14 januari Of er komend weekeinde kan worden geschaatst, is nog zeer de vraag. Maar mocht het zo ver komen, dan zijn de ijsclubs in deze regio er klaar voor. Toch moeten schaatsliefhebbers vooral niet te vroeg juichen, want door de coronaregels zijn de banen vooralsnog alleen toegankelijk voor kinderen.