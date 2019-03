Monsterfile bij school in Ermelo door regenritjes van ouders

pollEcht waar, de conciërge heeft ze geteld... Bij scholengemeenschap Groevenbeek in Ermelo stond deze week een file van 350 auto’s. De reden? Steeds meer ouders brengen hun kinderen naar school als het regent. ,,Dit was bizar.’’

In zo’n lullig regenpak willen ze niet. Maar een halve dag in een kletsnatte spijkerbroek is ook geen pretje. ‘Ah mam, wil je ons even brengen?’ Rein Tanis van de grote scholengemeenschap Groevenbeek in Ermelo kan het scenario zo uittekenen. ,,Ook als het maar een beetje regent hoor. We zien de laatste tijd steeds meer ouders hun kinderen brengen.’’ Het waren natuurlijk flinke hoosbuien. Maar toch. ,,Deze week heeft de conciërge geteld; hij kwam op 350 auto’s. Er stond een lange file op de doorgaande weg in Ermelo. Van hier tot aan de Albert Heijn.’’

Groevenbeek heeft al maatregelen genomen. ,,We hebben nu verkeersregelaars voor de school. Dat zijn leerlingen die daar een klein bedrag voor krijgen. Een bijbaantje dus. ‘s Ochtends vroeg staan ze in hun hesje met zwaailamp de auto’s een beetje de goeie richting in te duwen. Anders gaan auto’s keren en draaien en ja - dan houdt het helemaal op.’’ Het idee is dat auto's zo snel mogelijk het schoolplein verlaten. Dan stroom het lekker door, aldus Tanis. ,,Ja, want dit was bizar.’’

350 auto's is wel héél erg veel, vindt ook Gerlof Boersma, directeur van het Ichtus College in Dronten. Als ze ergens te maken hebben met Hollands k**-weer, dan is het wel de polder. ,,Ik liep gisteren de school uit, toen stonden er wel een paar ouders te wachten, met auto. Maar het was ook wel erg slecht weer. Het is bij ons geen probleem.’’ Lachend: ,,Ik denk dat hier in Dronten hele stevige kinderen wonen die door weer en wind gewoon naar school gaan.’’ En dat ondanks dat enorme buitengebied. ,,Zeker, er komen kinderen uit Swifterbant en Biddinghuizen. Reken er maar op dat je dan een eind moet fietsen. Maar de meesten deert het niet. En als ze al gebracht worden, dan geeft dat ook geen verkeersproblemen.’’

Regenkleding is niet populair, weet Boersma. ,,Er zijn veel kinderen die zich liever helemaal nat laten regenen, dan dat ze zich in regenpak op school laten zien.’’ Opnieuw lachend: ,,Het is echt een gat in de markt om regenkleding uit te vinden die jongeren wel leuk vinden.’’

Bij scholengemeenschap Het Stedelijk in Zutphen kunnen auto's moeilijk bij de hoofdingang komen, vertelt Riet van der Wenden, de directiesecretaresse. ,,Dus dit speelt nauwelijks. Mijn collega zit bij het raam en ziet de laatste dagen wel meer auto's in de buurt stilstaan, maar bij ons leidt dat niet tot verkeerschaos of zoiets. Oh nee. Bovendien zitten we dichtbij het station.’’

Woordvoerster José de Jong van Veilig Verkeer Nederland is verbaasd over dat enorme aantal auto's in Ermelo. Da's heftig, vindt ze. ,,Van middelbare scholen heb ik dit nog niet gehoord. Maar ik kan mij er alles bij voorstellen. Ik woonde vroeger ook in de polder. Als het slecht weer was, werd ik ook gebracht.’’

Bij basisscholen is het een bekend probleem, vertelt De Jong. ,,Daar zetten we ook op in met acties; stimuleren dat ouders hun kinderen lopend of met de fiets brengen.’’ Want het klinkt leuk, allemaal droog in de auto, maar voor kinderen die wel op de fiets komen, wordt het juist extra onveilig. Voor Groevenbeek Ermelo heeft ze nog wel een tip: ,,Je zou daar als school een Kiss and Ride-strook voor moeten aanleggen. Dat het wel op een veilige manier kan. Of misschien kunnen kinderen en ouders met elkaar meerijden. Even iets samenwerken, zodat er minder auto’s komen.’'

Dat regenkleding ‘niet hip genoeg’ is, weet De Jong. Ze heeft er een dubbel gevoel bij. ,,Er is kleding met reflectoren. Die is juist heel veilig. Maar ja, heb je een muts of capuchon op, waardoor je niet goed om kunt kijken, dan is dat juist heel gevaarlijk. Een echte oplossing is er nog niet. Transparante capuchons zeg jij? Tja, die zijn natuurlijk in hun ogen nóg stommer...’'

Veilig Verkeer Nederland houdt de situatie rond middelbare scholen in de gaten, belooft De Jong. ,,Als dit een trend wordt, dan pakken we dat wel mee.’’