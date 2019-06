Monumentale bomen gaan ‘parkeerdrang’ Markt Ermelo overleven

De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is een deel van de totale aanpak van het winkelgebied tussen Markt, de Stationsstraat en Burgemeester Langmanstraat. De Aldi heeft vergunning voor nieuwbouw, de Plus wil dat ook en er komen appartementen. Alles bij elkaar zijn er 360 parkeerplekken nodig, waarvan 250 in de ‘blauwe zone’. In het voorstel dat het college van B en W nu naar de gemeenteraad stuurt, gaat in elk geval dat laatste deel lukken. ,,Die komen zo dicht mogelijk bij de supers, terwijl die nog voldoende mogelijkheid houden om te laden en te lossen’’, belooft wethouder Laurens Klappe.