Monumentale lindebomen aan Julianalaan in Ermelo moeten weg

De bomen komen in de verdrukking door het de nieuwbouwproject De Verbinding, het woon- en winkelproject waarvan de bouw van de laatste fase momenteel in volle gang is. Op de plek van de voormalige Albert Heijn supermarkt verrijst een klein woonwijkje. Tegelijk wil de gemeente de verkeerssituatie vanaf de Julianalaan richting Stationsstraat en het gebied van 't Weitje aanpakken.